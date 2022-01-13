Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 2 bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak üretilmiş 2 bin 250 litre içki ele geçirildi.
İzmir Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.B'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda 2 bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Kaçak İçki
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