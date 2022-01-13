Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı
Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, ulaşımda da aksamalar meydana geliyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu da Tendürek Geçidi bölgesinde ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Van
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