ABD’de sık sık yaşanan silahlı saldırılarla paralel olarak toplumda silahlanmanın da artığı bildiriliyor. Amerikalılar bir önceki aya göre yüzde 36 daha fazla silah satın aldı.

Amerikan televizyon kanalı CNN'in Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) elde ettiği verilere göre, mart ayında 4 milyon 700 bin Amerikalı silah alma şartı olan sabıka kaydına başvurdu.

Amerikan basınına göre, salgına rağmen silah alımında artış yaşanmasının nedenlerinden biri, salgın için gönderilen destek çeklerinin bazı kişilerce silah alımında kullanılması.

Temsilciler Meclisi’nde silah alımının zorlaştırılması ile ilgili bir tasarı hazırlanmasının da, insanların yasa çıkmadan silah edinmeye çalışmalarının bir sonucu olarak gösteriliyor.