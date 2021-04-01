Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 vakalarının arttığı ve çok sayıda temaslının bulunduğu Eşen Mahallesi'nde, virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, bu akşam saat 21.00'den itibaren karantina başlatılmasına karar verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli denetim ve takipler gerçekleştirilirken, ikinci bir karara kadar karantinada kalacak mahalle, giriş çıkışlara kapandı.
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