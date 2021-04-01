Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Burdur'da Mürseller köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyünde 6 pozitif ve 21 temaslı vaka tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Karamanlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Mürseller köyümüzde tarım ve hayvancılık faaliyetleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinesinde kontrollü bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sağlanacaktır."
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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