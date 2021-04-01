Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyünde 6 pozitif ve 21 temaslı vaka tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Karamanlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Mürseller köyümüzde tarım ve hayvancılık faaliyetleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinesinde kontrollü bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sağlanacaktır."