Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.
Demirli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda akrabası Sait Tülüoğlu'nu (79) av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Mehmet K. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı Mehmet K'nin ifadesinde, tartışma sırasında küfür ettiğini öne sürdüğü Tülüoğlu'na korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
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