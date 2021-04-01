Siirt'in Tillo ilçesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen yaklaşık 250 yıllık mezarlık restore edildi.

İlçedeki tarihi mezarlıkta 3 yıl önce başlatılan temizlik, kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

36 mezarın bulunduğu mezarlıkta yürütülen kazılar sonucu 39 mezar daha tespit edildi.

Batman Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Şeyhmus Genç, 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışmalardan elde edilen bilgilerin bölgenin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Turizme kazandırılan mezarlığın ziyaretçilere açıldığını dile getiren Genç, "Kültür Bakanlığının destek ve izinleriyle 3 yıl önce proje çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları yapıldı. Daha sonra çevre düzenlemesi başlatıldı. Yapılan kazılarda birçok mezar ve mezar taşının kayıp olduğunu ve toprak altında kaldığını gördük. Bunları çıkardıktan sonra sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları yapıldı." dedi.

Mezarlıktaki yapıların kendine özgü motiflerle süslendiğini ifade eden Genç, "Kazı çalışmalarında mezarlığın Sultan Memduh Hazretlerinin ailesine ait olduğu gördük. Çeşitli dönemlerde peyderpey defin işlemleri gerçekleştirilmiş. Yaptığımız tespitlerde farklı bir özellik de buradaki mezar taşı süslemeleri. Mezar taşı süslemelerinde erkekler için sarık, kadınlarda tokalı örgülü motifler kullanılmış." diye konuştu.

Restoratör Veysel Ağrak da 150'ye yakın parça, 75 nitelikli mezar ve 4 sütunun restore edildiğini belirtti.

"Malzeme analizi ve belgeleme çalışmaları yapıldı. Koruma Kurulunun izni doğrultusunda restorasyon işlemi gerçekleşti." ifadelerini kullanan Ağrak, projesi onaylanan çevre düzenleme çalışmalarıyla da alanın turizme kazandırılacağını kaydetti.