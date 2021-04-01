Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarındaki lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı Sahil Güvenlik
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