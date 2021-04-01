Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA (ARŞİV)]
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz, Buldan ve Bozkurt ilçe jandarma komutanlıkları, aranan şahıslara yönelik "Avcı" adı verilen operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti, zimmet, resmi belgede sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, müstehcen yayın suçlarından 4 ila 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
Zanlılar, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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