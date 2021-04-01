Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tren vagonlarından parça çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Eskişehir'de yük treninden parça çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde tren yollarını kontrol eden jandarma ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait park halindeki tren vagonlarından demir parçaları söken şüpheli E.A'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan E.A, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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