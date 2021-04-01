Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 116 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da 116 evde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 116 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 17:42
- 17:39
- 17:35
- 17:34
- 17:27
Sıradaki Haber
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz