Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde dün tartıştığı eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.
Balatçık Mahallesi'ndeki evde çıkan tartışmanın ardından eşi C.Ö'yü boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde 15 yıllık eşiyle sorununun olmadığını, bir anlık tartışma sonucu olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Olay
Balatçık Mahallesi'nde dün C.Ö'den (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, belirtilen adresteki evin yatak odasında kadının cesedi bulunmuştu.
Evde gözaltına alınan maktulün eşi S.Ö, ilk ifadesinde tartıştığı eşini boğduğunu itiraf etmişti.
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