Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gelibolu'da devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
Hakkı Arslan'ın kullandığı 06 FV 3396 plakalı mıcır yüklü kamyon, Kavakköy girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada kupa kısmında sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hafif yaralanan Arslan, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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