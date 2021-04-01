Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şüpheli araçta 494 kaçak cep telefonu bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin bir araçta şüphe üzerine yaptığı aramada gümrük kaçağı 494 cep telefonu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince müşterek yapılan çalışmada, Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 494 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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