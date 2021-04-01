Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te otomobilin çarptığı genç yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Yaralanan talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Siirt’te edinilen bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. ,
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Y.'ye (18) çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan genç yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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