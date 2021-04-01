JAKEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, atlı birlikler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu alanlarda halkın ve turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevi yapıyor.

Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlar ile turistik mekanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, ziyaret amacıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.