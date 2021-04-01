Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan FETÖ şüphelisi Malatya'da yakalandı
Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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