4 ilçede hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Bahçelievler, Esenyurt, Güngören ve Küçükçekmece'de meydana gelen hırsızlıklar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızların bir olayda apartman güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde apartmana giren hırsızların, parmak izi bırakmamak için oldukça dikkatli oldukları, içeri girdikten sonra her birinin bir daire kapısına yöneldiği görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Fırat G. ile Murat G.gözaltına alındı.

Şüphelilerin 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

