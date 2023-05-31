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Güncel
AA 31.05.2023 10:24

Van'da "motorize sağlık ekibi" vakalara erken müdahale ederek hayat kurtarıyor

Van'da ambulansların giremediği kalabalık ve dar sokaklardaki hasta ve yaralılara ilk müdahalelerini yapan motorize sağlık ekipleri, vakalara kısa sürede ulaşarak hayat kurtarıyor.

Van'da "motorize sağlık ekibi" vakalara erken müdahale ederek hayat kurtarıyor

Kentte İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2009'da kurulan ve 8 kişiden oluşan 4 motosikletli sağlık ekibi, araçların ve ambulansların giremediği dar sokaklarda, kalabalık ve işlek caddelerde acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara kısa sürede ulaşıyor.

İhbar yapılan bölgelere yönlendirilen ekipler, motosikletlerindeki tıbbi cihaz ve ekipmanlarıyla hasta ve yaralılara gerekli müdahaleyi yapıyor.

İlk müdahalenin ardından hastaları ambulanslara ulaştıran motorize ekip, Van Valiliği önünde düzenlenen programda vatandaşlara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Paramedik Muammer Direk, tüm vakalara hızlı ve etkin müdahaleyi hedeflediklerini söyledi.

Kentte 4 motosiklet ambulansın görev yaptığını belirten Direk, şunları kaydetti:

"Ambulansların giremediği yerlerde, dar sokaklarda, kalabalık ve işlek caddelerdeki vakalara kısa sürede ulaşıyoruz. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz. İhtiyaç duyulduğunda ekip desteğine bulunuyoruz. Vakaya ulaşma sürelerimiz çok kısa olduğu için hasta ve hasta yakınları da bu duruma çoğu kez şaşırıyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Yılda yaklaşık bin vakaya müdahale ediyoruz"

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