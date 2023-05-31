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Güncel
İHA 31.05.2023 10:19

Çapa motoru devrildi: 1 ağır yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Çapa motoru devrildi: 1 ağır yaralı
[Fotograf: İHA]

Harmanlı beldesine bağlı Kalemkaş köyünde yaşayan M.Ş kendisine ait çapa motoru ile tarlasına giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinde sürücü M.Ş'nin boynunun kırıldığı belirlendi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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