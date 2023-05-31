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Güncel
İHA 31.05.2023 10:28

Samsun'da bazı barajlar yüzde 100'e ulaştı

Samsun'da mayıs ayında bazı barajların doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Samsun'da bazı barajlar yüzde 100'e ulaştı
[Fotograf: İHA]

Samsun'da yağışlı geçen ilkbahar mevsimi barajlara yaradı. Geçen yıla oranla bazı barajlar yüz güldürdü.

Doluluk oranı düşen barajlar Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan, geçen yıl mayıs ayının son gününde yapılan ölçümde yüzde 100 doluluk oranı olan Çakmak Barajı'nın 2023 mayıs ayında seviyesi yüzde 84 olarak ölçüldü.

Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın geçen yıl yüzde 72,4 olan su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 40,2 olarak kayıtlara geçti.

Hasan Uğurlu Barajı'nda 2022’de yüzde 86,1 olan su seviyesi, 2023 yılında yüzde 84,5 olarak ölçüldü.

Duruçay ve Vezirköprü Barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı Geçen yıl mayıs ayında yüzde 81,6 olan Duruçay Barajı'nın su seviyesi, 2023 mayıs ayında yüzde 100'e yükseldi.

Geçen yıl yüzde 92,7 olan Vezirköprü Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve geçen yıl mayıs ayında yüzde 48,3 olarak ölçülen Altınkaya Barajı'nda su seviyesi bu yıl mayıs ayında yüzde 69,8 oranına yükselirken, geçen yıl mayıs ayında yüzde 81,6 olarak ölçülen Derbent Barajı bu mayıs ayında yüzde 68,5 olarak kayıtlara geçti.

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