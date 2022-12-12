Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 2023 yılında verilecek KYK burs ve kredi miktarını da açıkladı.

2023 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik. " açıklamasını yaptı.

KYK burs ve kredileri 2022 yılı için yükseköğretim öğrencilerine 850 lira yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira doktora öğrencilerine ise 2500 lira olarak ödeniyordu.