Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üstünde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, İzmir'den ilçeye uyuşturucu getirdiği iddia edilen S.K'nin (19), üst aramasında 15 gram esrar ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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