Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Aksaray'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hazım Karaoğlan yönetimindeki otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 17. kilometresinde Deniz Ünaldı idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada sürücü Karaoğlan ile aynı araçtaki oğlu Rıdvan Karaoğlan yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray
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