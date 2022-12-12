Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kent merkezinde belirlenen 4 adrese, 9 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Samsun DEAŞ Terörle Mücadele
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