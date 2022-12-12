Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de beton santralinde kaza: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hazır beton üretimi yapılan santralde çalıştığı makineye sıkışan işçi, hayatını kaybetti.
Sanayi Mahallesi'ndeki beton santralinde çalışan Adil Altınkaya, makineye sıkıştı.
Diğer işçilerin müdahalesine karşın Altınkaya sıkıştığı yerden çıkarılamadı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Etiketler: Kocaeli İş Kazaları
Son Haberler
- 20:21
- 20:16
- 19:09
- 19:16
- 18:58
Sıradaki Haber
Samsun'da DEAŞ operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz