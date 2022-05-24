KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları için başvurular ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden 24 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı başvuru ücreti ne kadar?

2022 KPSS Lİsans başvuru kılavuzu yayımlandı.

KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğtiim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacak.

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KPSS sınav tarihleri, sınav saatleri, sınav süreleri

Genel Yetenek-Genel Kültür: 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah

(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15

ÖABT tarihi, sınav saati : 14 Ağustos 2022, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45