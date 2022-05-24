Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
44 ilde yasa dışı bahis operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçuna yönelik 44 ilde operasyon yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 24, 2022
Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.@SiberayEGM
Etiketler: Bahis Emniyet Genel Müdürlüğü Kumar Siber Suçlar
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