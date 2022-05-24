Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Akdeniz Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, etkinlikte, Türkiye'nin zengin bir mutfak kültürü olduğunu söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Ekici, bu organizasyonlara tüm Mersinlileri davet etti.

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan da Türk mutfak kültürünün dünyada ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Türk mutfak kültürünün zenginliğinden bahseden Arslan, düzenlenen bu etkinliklerin ülke ve Mersin'in tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Etkinlikte vatandaşlara fındık lahmacun ve aşure ikramında bulunuldu.