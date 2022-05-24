Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Şüphesiz bu milli bir görev olacak. Göklere en çok yakışan bayrak ay yıldızlı al bayrağımızdır.https://t.co/6XFdGGKWg9 pic.twitter.com/K2fsPHGMIb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.

Uzaya gidecek adaylar için şartlar neler?

Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.

Türk Uzay Yolcusu başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular, uzaya.gov.tr adresi üzerinden 23 Haziran 2022 saat 20:23’e kadar alınacak.

Türk Uzay Yolcusu başvurusu için tıklaynız.

İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak.

Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2’ye düşürülecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu’na çıkacak ilk Türk olacak.