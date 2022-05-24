Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erenler 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknisyenleri Tülay Var ve Nurgül Çalık ile ambulans şoförü Yasin Muti, ihbar üzerine Erenler ilçesindeki bir vakaya gitti.

Sağlık görevlileri, 88 yaşındaki vatandaşın hastaneye sevki sırasında üzerinde bulunan yorganın içinden ambulansa düşen 10 bin lirayı, hastane polisine teslim etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 112 ekibi ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr. Necip Gökhan Güner ve başhekim yardımcıları Ahmet Kurtuluş ile Ömer Faruk Kızılçay'ı makamında ağırladı.

Yapılan davranışın gayet insani ve olması gereken bir davranış olduğunu aktaran Öğütlü, "'İnsanlık ölmemiş' dedirten bu davranışların takdire şayan olduğunu belirtmek isterim. Duyarlılığınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğütlü, örnek davranışta bulunan ekibe teşekkür belgesi verdi.