Dün gece Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evlerinde kocası Hacı P'yi darbederek bacağından bıçakladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A. P, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mayıs gecesi Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne yaralı olarak gelen Hacı P, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan araştırmada Hacı P'nin karısı A.P. ile yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada eşi tarafından darbedilip bacağından bıçaklandığını tespit edilmiş, şüpheli A.P. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan olayda yaralanan Hacı P'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.