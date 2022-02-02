Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 Bahar Dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
Açık öğretim Bahar Dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi'nin Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayacak.
AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
Bahar Dönemi Sınav Tarihleri ne zaman?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022
Etiketler: Açıköğretim
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