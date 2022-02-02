Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'daki evleri hasar görenler için Yakınca Deprem Konutları inşa edildi. Konutlar, kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden Malatya'da etkilenmişti. Deprem sonrasında birçok ev hasar görmüştü.
Kentte evleri hasar görenler vatandaşların mağduriyetlerinin giderimesi için konut inşaalarına devam ediliyor.
Yakınca Mahallesi'nde 22 blok halinde inşa edilen 499 konut için kura çekimi, şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Bu bölgeye yaklaşık bin konut daha kazandırılacak.
126 konut yakın zamanda teslim edilecek
Ayrıca bölgede 541 sosyal konutun ise 2 Mart'ta ihalesi yapılacak. Bunun yanında Kaynarca Mahallesi'nde de 126 konut yapıldı.
Bu konutların da inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Kabulleri yapıldıktan sonra kura çekimleri gerçekleştirilecek ve evler hak sahiplerine teslim edilecek.
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