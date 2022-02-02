Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden Malatya'da etkilenmişti. Deprem sonrasında birçok ev hasar görmüştü.

Kentte evleri hasar görenler vatandaşların mağduriyetlerinin giderimesi için konut inşaalarına devam ediliyor.

Yakınca Mahallesi'nde 22 blok halinde inşa edilen 499 konut için kura çekimi, şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Bu bölgeye yaklaşık bin konut daha kazandırılacak.

126 konut yakın zamanda teslim edilecek

Ayrıca bölgede 541 sosyal konutun ise 2 Mart'ta ihalesi yapılacak. Bunun yanında Kaynarca Mahallesi'nde de 126 konut yapıldı.

Bu konutların da inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Kabulleri yapıldıktan sonra kura çekimleri gerçekleştirilecek ve evler hak sahiplerine teslim edilecek.