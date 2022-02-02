Ardahan'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı ile 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bölge özelliği, nüfus yoğunluğu, yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi ve fiziki kapasitesi dikkate alınarak, bu kapsamda ilde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 12 mesleki ve teknik anadolu lisesi ile çok programlı anadolu lisesinde, mesleki eğitim merkezi programı açıldı.

Böylece mesleki eğitim merkezi ile mesleki ve teknik anadolu liseleri de çırak öğrenci kaydı yapmaya başladı.

Çıraklar 1 gün okul 5 gün iş ile meslek sahibi olacak

Çırak öğrenci olarak kayıt olan ortaokul mezunu kişiler, haftada 1 gün okulda teorik eğitim alacak, 4 veya 5 gün de işletmede beceri eğitimi alarak 4 yıl sonra meslek lisesi mezunu olmaya hak kazanacak.