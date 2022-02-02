Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım isabet eden saman balyaları alev alev yandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım isabet eden saman balyaları yandı. Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının yanmasına neden olan alevler, yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.
Edirne'nin Şabanmera köyünde saman balyalarının bulunduğu alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köydeki iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.
Yaklaşık 2 bin 500 saman balyasının yanmasına neden olan alevler, yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.
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