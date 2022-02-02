Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da jandarma ekipleri, yurda yasadışı yollarla getirilen 92 tüp yılan zehri ele geçirdi.
Iğdrı'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Jandarma ekibinin çalışması sonucu, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 92 tüp kaçak yılan zehrine el koyuldu.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Iğdır Kaçakçılık
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