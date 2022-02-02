Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Bolu’da ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 artarak 14 milyon 130 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat ise yüzde 54,5 artarak 18 milyon 994 bin dolara ulaştı.