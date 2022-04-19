Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
19 Nisan Salı Ankara iftar vakti ne zaman? Ramazan imsakiyesi 2022...
Ankara'da iftar saat kaçta? Ankara'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Ankara 2022 Ramazan İmsakiyesi… Ankara iftar saati 2022...
ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
19 Nisan 2022 Ankara iftar saati: 19.37
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:57
|06:23
|12:57
|16:32
|19:21
|20:41
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:43
|4
|05.04.2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:42
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:52
|11
|12.04.2022 Salı
|04:40
|06:09
|12:55
|16:35
|19:30
|20:53
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:39
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:37
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:55
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:35
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:33
|06:03
|12:54
|16:36
|19:34
|20:58
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|20:59
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:29
|06:00
|12:53
|16:36
|19:36
|21:01
|18
|19.04.2022 Salı
|04:27
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:26
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:03
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:24
|05:56
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:06
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:17
|05:50
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|25
|26.04.2022 Salı
|04:15
|05:49
|12:51
|16:39
|19:44
|21:12
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:45
|21:13
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:46
|21:15
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:16
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:08
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:49
|21:19
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
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