Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 16 bin 492 kişi iyileşti, 157 kişi hayatını kaybetti.
Son Haberler
- 21:11
- 21:10
- 21:07
- 21:05
- 20:42
Sıradaki Haber
Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz