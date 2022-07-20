Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 110,66, aylık yüzde 9,18 arttı

Buna göre, YD-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 75,95 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 112,91, imalatta yüzde 110,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 91,46, enerjide yüzde 326,07, sermaye malında yüzde 94,45 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,38, imalatta yüzde 9,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 9,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,61, enerjide yüzde 23,25, sermaye malında yüzde 8,85 artış olarak gerçekleşti.