Yaratıcı endüstriler dünya ekonomisinin en dinamik sektörlerinden. Refah ve istihdam sağlayan, özellikle gelişmekte olan ülkelere büyük fırsatlar sunan bu endüstriler Türkiye’de de giderek büyüyor.

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin en önemli merkeziyse İstanbul. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, “Yaratıcı endüstrilerde çalışan her 2 kişiden biri İstanbul’da. Aynı zamanda yaratıcı endüstriler alanında üretilen cironun da 4’te 3’ü İstanbul’da oluşturuluyor” diyor.

Yaratıcı endüstrileri desteklemek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın önceliklilerinden. Kuruluşundan bu yana birçok projeyi destekleyen ajans, son olarak İstanbul Yaratıcılık Ağı haritasını hayata geçirdi. Web sitesi üzerinden ulaşılabilen haritada birçok proje yer alıyor.

Yaratıcı endüstriler çok geniş bir alanı kapsıyor

Reklamcılık, sanat, moda, sinema, fotoğraf, televizyon, Ar-Ge… Yaratıcı endüstrilerin alanı oldukça geniş ve bu endüstrilerin önemli bir kültürel değer ürettikleri düşünülüyor. Tüzgen, yaratıcı endüstrilerin ekonomik faydasına da dikkat çekiyor:

“Yaratıcı endüstrilerin en büyük özelliği çok ciddi katma değer artışı sağlaması aslında. Geleneksel ticarete, sanayiye göre ciddi bir katma değer potansiyeli var. Şöyle çok basit bir örnek verebiliriz:

Bir liralık pamuk iplik yapınca iki lira, kumaş yapınca üç lira, tişört yapınca dört lira oluyor ama gömleğin üstüne bir logo koyduğumuz zaman 400 lira oluyor. Bu aradaki farkı oluşturan şey aslında tişörtün sahip olduğu tasarım. O tişörtü üreten markanın sahip olduğu tasarım gücü.”

Kamu desteği önemli bir kaynak

Yaratıcı endüstriler denince akla ilk olarak Londra, Berlin, New York, Paris gibi şehirler geliyor. İstanbul’un bu şehirler arasında yer alabilmesi içinse kamu desteği önemli bir kaynak.

Tüzgen, “Bugüne kadar ajans olarak biz 105 projeye bugünkü değeriyle 100 milyon liraya yakın destek sağladık. Şu anda da devam etmekte olan 24 projemiz var. Bu 24 projeye de 30 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıyor olacağız” diyor.

Verilen destekler can suyu niteliğinde

Games Up, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen projelerden biri. Projeyi, Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci anlattı:

“Games Up İstanbul Kalkınma Ajansı destekli, girişimcilik mali destek programından almış olduğumuz hibe ile oyun dikeyinde kurguladığımız bir program.

Son üç yıldır oyun sektörü malumunuz, Türkiye’de en fazla yatırım alan sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla oyuna çok büyük ilgi var. Biz yaklaşık bir üç yıldır oyun firmalarını Yıldız Kuluçka’da konuşlandırmaya başlamıştık.

İlk defa bu proje kapsamında son yılların da trendlerinden olan mobil oyunda bunu yapmayı düşündük. E-sporda da yine Türkiye’de kurgulanmış bu kadar teferruatlı ve akademik bir know-how’ı olan bir program yoktu. Bunu oluşturduğumuz için çok büyük bir ilgi oldu.”

Kale Tasarım Merkezi de ajansın maddi desteğiyle hayata geçirildi. Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden, verilen desteklerin can suyu niteliğinde olduğunu düşünüyor.

“Kale Tasarım Merkezi’ni 2018 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle kurduk ve açılışını da 2019 yılında gerçekleştirdik.

Amacımız burada entelektüel sermayesi olan tasarımcıları, mimariyi, yaratıcı endüstrilerin her kolunu bir araya getirerek disiplinler arası bir buluşmayı, birbirinden beslenmeyi sağlamak.”

İstanbul Yaratıcılık Ağı

İstanbul Yaratıcılık Ağı haritası on aylık bir çalışmanın ürünü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen proje, yaratıcı endüstriler ekosisteminde diyaloğu ve projelerin görünürlüğü artırmayı amaçlıyor.

Haritaya, şu ana kadar 1500 aktörün 250’den fazla projesi eklenmiş. Tüzgen’in bu sayının artması için bir çağrısı var:

“İstanbul Yaratıcılık Ağı haritası, bu ekosistemin aktörlerinin ve projelerinin üzerinde yer aldığı dinamik bir harita. Bizim burada en temel amacımız ekosistem aktörleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, daha dinamik bir veri tabanı oluşturmak ve bir irtibat sağlamak. Biz ilişki kurmanın doğrudan bir değer olduğunu düşünüyoruz.

Şu anda da web sitemiz yeni başvurulara açık. İstanbul’da yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren tüm aktörlerin projelerini bu sisteme kaydetmeleri için çağrıda bulunuyoruz.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu