Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma manastırları, yer altı yerleşim yerleri, balon turları ve çeşitli tur aktiviteleriyle Kapadokya, 9 günlük bayram tatilinde yerli turistlerin ilgisini çekti.

Haftalar öncesinden bölgedeki konaklama tesisleri ve acentelere rezervasyon talebinde bulunan yerli konuklar, tatil süresince Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Uçhisar, Ortahisar, Göreme beldeleri ve Çavuşin köyü başta olmak üzere bölge genelinde yoğunluk oluşturdu.

Sıcak hava balonu, at ve ATV motorlarla düzenlenen turlara ilgi gösteren tatilciler, Derinkuyu, Kaymaklı, Mazı, Tatlarin yeraltı şehirlerini gezdi, müze ve ören yerlerinde peribacaları arasında doğanın sunduğu manzaranın keyfini çıkardı.

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bayram tatilini kapsayan 9-17 Temmuz'da Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 182 bin 608 kişi gezdi.

Bölgede en çok ziyaretçi alan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 46 bin 500 kişi gezerken, Zelve Ören Yeri'ni 38 bin 718, Göreme Açık Hava Müzesi'ni de 36 bin 204 konuk ziyaret etti.

Bayram tatilinde ATV turu yoğun talep aldı

Kapadokya Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Adem Demirci, AA muhabirine, bayram tatilinin bölge esnafını memnun ettiğini belirterek, ATV motorlarla düzenlenen turlara gösterilen yoğun ilgiden dolayı tatil boyunca taleplere cevap vermekte zorlandıklarını anlattı.

"ATV turlarını yetiştiremez olduk"

Bölgede yüzlerce ATV motor ve arazi aracıyla yerli konukların yanı sıra yabancı turistlere tur hizmeti sunduklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Pandemiden sonra Kapadokya'ya aşırı yerli turist akını var. Bayramda bu durum ikiye katlandı. ATV turlarını yetiştiremez olduk. Bölgede yabancı turist vardı. Bayram tatili dolayısıyla yerli turist akını da oldu. ATV motorlarla en çok günbatımı turuna ilgi gösterildi. Ancak gün içine de turu yaymak zorundaydık çünkü taleplere karşılık veremedik."

Bölge esnafından Çağrı Körükcü de bayram tatilinde yerli turistler ve gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğunu, kendileri gibi diğer iş yerlerinin de bu durumdan memnun kaldıklarını söyledi.