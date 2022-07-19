Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 16 milyon makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Mersin'de, iki kamyonda 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bandrolsüz makaron ticareti yapan, vergi kaçırıp devleti zarara uğratan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Takip sonucu D-750 kara yolunda durdurulan iki kamyonda yapılan aramada, 16 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Sürücüler M.Y. ve R.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Makaron Mersin Kaçakçılık
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