Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 19 hayvanın telef olduğu kaza anı kamerada
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, 19 küçükbaş hayvan telef oldu.
Mehmet Ali Harat'ın kullandığı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde koyun sürüsüne çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, 19 küçükbaş hayvan ile 1 eşek telef oldu.
Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, kara yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, çobanların karşıya geçirmek istediği koyunlarla yol kenarına geldiği sırada hayvanların yola çıkmasıyla otomobilin hayvanlara çarpması yer alıyor.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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