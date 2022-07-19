Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de güneş enerjisi santrali ihale edilecek
[Fotograf: Reuters]
Edirne'de güneş enerjisinden elektrik üretim santrali projelendirilmesi, yapımı, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek.
Edirne İli Uzunköprü Belediye Başkanlığı'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çöpköy Mahallesi'nde kurulacak güneş enerjisinden elektrik üretim santralinin projelendirilmesi, yapımı, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletmeye hazır halde bulundurma işi üretilen elektrik bedelinin idareye ayrılacak payı yüzde 10'dan az olmamak üzere yüzde 1 ve katlarında artırma suretiyle ve kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.
İhale, 5 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Etiketler: Güneş Enerjisi Edirne
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