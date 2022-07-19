İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-18 Temmuz arasında Beydağ, Buca, Dikili, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 12 kilo 774 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, 18 uyuşturucu içme aparatı ve 2 bin 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.