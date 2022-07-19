Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düğün konvoyunda drifte 9 bin 125 lira ceza
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da, düğün konvoyunun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 125 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.
Otogar Bağlantı Yolu Hal kavşağında düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiğin akışını engelleyen 34 YEH 35 plakalı aracın sürücüsü tespit edildi.
Semih C. olduğu belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sürücü Semih C'ye drift yapmaktan 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.
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