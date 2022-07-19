Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Etrafa saçılan parçalar sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda seyreden Hüseyin Kul idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle metro hattının duvarına ardından bariyerlere çarptı.
Sürücü Kul araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü kurtardı.
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kul'un durumu ağır.
Kaza sonucunda etrafa saçılan parçalar sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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