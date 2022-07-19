Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahallede tankerle su dağıtıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar tankerle su dağıttı. Mahalleli damacanalarla tankerden su aldı.
Çırkan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine mahalle muhtarlığı çalışma başlattı.
Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü, mahallede saatlerdir su kesintisi yaşanması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine su dağıttıklarını söyledi.
Ünlü, vatandaşların bu durumdan mağdur olduklarını dile getirdi.
Etiketler: Muğla Su Kesintisi
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